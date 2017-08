Oberliga-Aufsteiger VfB Krieschow - Sieben Aufstiege in neun Jahren

05.08.17 | 09:30 Uhr

Eine Kirche, zwei Gaststätten, 500 Einwohner - das ist Krieschow bei Cottbus. Am Sonntag wird das ganze Dorf auf dem Fußballplatz stehen, denn der örtliche Fußballverein tritt erstmals in der Fußball-Oberliga an - nach einem sensationellen Aufstieg.Von Andreas Friebel

Die Vorfreude auf das erste Spiel in der Oberliga Nordost am Sonntag ist groß, wenn auch getrübt. Nach dem tragischen Tod eines 21-Jährigen, der am Dienstag nach einem Probetraining auf dem Krieschower Fußballplatz zusammenbrach, wird es vor dem Spiel gegen Bischofswerda eine Gedenkminute geben und das Team im Trauerflor spielen. Jenes Team, das im Frühjahr sensationell Meister in der Brandenburg-Liga wurde, weil es wie eine Familie Fußball lebt und spielt. "Egal, ob Spieler, Betreuer, Fans oder der Trainer - wir sind eine große Einheit und werden uns nicht so einfach geschlagen geben", sagt Martin Dahm, Abwehrspieler beim VfB. Er stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus. Die Nähe zu Energie führte dazu, dass auch andere talentierte Spieler den Weg nach Krieschow fanden. Sie trugen dazu bei, dass der kleine Ort in den letzten neun Jahren unglaubliche sieben Aufstiege feiern konnte.

Heiß auf diese Saison

Vereinschef Hans Jörg Grafe schaut nach vorn: "Wir sind so stolz, das kann ich mit Worten gar nicht beschreiben. Wir sind heiß auf diese Saison. Die Jungs wollen unbedingt Erfolg haben. Und wenn man sich mal anschaut, was hier in den Jahren entstanden ist, dann kann ich sagen, dass wir in diese Liga passen." Oberstes Ziel sei der Klassenerhalt.

"Wir können nicht mit Geld um uns werfen."

2015 wurde am Fußballplatz ein neues Vereinshaus gebaut. Mit modernen Kabinen, Besprechungsraum und Stadiongaststätte. Die künftigen Gegner aus Leipzig, Halle oder Jena werden überrascht sein, am Rande eines kleinen Dorfes derartige Bedingungen vorzufinden. "Der VfB Krieschow lebt von seiner familiären Atmosphäre. Das ist eine wichtige Sache, weshalb Spieler zu uns kommen. Wir können ja nicht mit Geld um uns werfen. Hier arbeiten Vorstandsmitglieder praktisch rund um die Uhr, damit wir da sind, wo wir jetzt sind", erklärt Vereinschef Grafe.



In der Oberliga ist der Vfb als Dorfklub der kleinste Verein in der fünften Liga - und damit immerhin nur noch eine Liga unter Energie Cottbus. Der Regionalligist war in diesem Jahr schon zwei Mal bei Testspielen zu Gast. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ist beeindruckt von dem, was der kleine Nachbar aufgebaut hat: "Da ist mit viel Verstand und Weitblick etwas Tolles entstanden. Es wird aber wichtig sein, das aufrecht zu erhalten!" Dafür wollen die rund 40 Sponsoren des VfB Krieschow sorgen. Zu den wichtigsten Partnern zählt Bauunternehmer Christof Lehmann, der in den vergangenen Jahren viel für den Klub geleistet hat.



Das halbe Dorf ist im Verein

500 Einwohner hat Krieschow, 250 davon sind Mitglied im Verein. Und die meisten wollen am Sonntag dabei sein, zum ersten Oberligaspiel in der Geschichte des Örtchens. Erfolgstrainer Toni Lempke dämpft die Erwartungen ein bisschen: "Wir sind in der Oberliga bestimmt in jedem Spiel der Außenseiter. Aber wir haben auch ein paar Stärken. Und wenn wir es schaffen, diese abzurufen, dann können wir jedem Gegner weh tun."



Und wer weiß, vielleicht geht die Erfolgsgeschichte ja noch weiter? Energie-Trainer Wollitz schließt bei seinen Fußballnachbarn nichts aus: "Hoffenheim ist ja auch ein Dorfklub, aber trotzdem spielen sie in dieser Saison Champions League. Grundsätzlich ist alles möglich." Ob Barcelona oder Juventus Turin tatsächlich eines Tages mal nach Krieschow kommen? Der kleinste Klub der Oberliga Nordost freut sich jetzt erst mal auf den ersten Gegner aus Bischofswerda.