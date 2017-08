Fünf neue Fünfjahres-Verträge - Füchse verlängern mit Zerbe und vier Spielern

17.08.17 | 19:40

"Einen absoluten Glückgriff" haben die Füchse vor vier Jahren mit Sportkoordinator Volker Zerbe gemacht, sagt Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Klar, dass man mit so einem gerne verlängert. Deswegen bekommt Zerbe von Hanning, der selbst erst vergangene Woche einen neuen Vertrag bis 2023 bekam, ein neues Arbeitspapier.

Aus der Jugend zu den Profis

Der bodenständige Lemgoer Zerbe freut sich auf seine fünfte Saison in Berlin: "Für mich sind die Füchse eine Herzensangelegenheit, ich fühle mich in Berlin unglaublich wohl. Wir sind ein Team", gab er nach der Verlängerung zu Protokoll. Und die Verlängerung mit Zerbe war nur die Spitze des Eisbergs.

Ein Teil von Zerbes Job als Sportkoordinator ist es, Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Übergang in den Profibereich zu erleichtern. Das ist in der Vergangenheit ziemlich gut gelungen - beim Pokalspiel am Samstag könnten sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zum Einsatz kommen. Einer, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt und mittlerweile ein Aushängeschild des Vereins ist, ist Europameister Fabian Wiede, 23 Jahre alt. Der sagt jetzt: "Ich habe bei den Füchsen alles, was mich glücklich macht." Und was macht man dann? Klar, verlängern. Der zweite Streich von Bob Hanning.

Die Zahl des Tages ist die Fünf

Und weil Bob Hanning gerade schon einmal dabei war, gab's auch noch neue Fünfjahres-Verträge für Paul Drux ("Als ich das Angebot vorliegen hatte, musste ich nicht lange überlegen"), sowie Christoph Reißky und Kevin Struck - alle aus der Füchse-Jugend, alle noch jung. Einer, Paul Drux, ist bereits fester Bestandteil des Profi-Kaders, die anderen beiden sind auf einem guten Weg dahin.

"Eigene Spieler aus der Füchse-Familie in die Bundesliga bringen, das ist unser Weg - und den gehen wir auch in den nächsten Jahren so weiter", sagt Volker Zerbe. Vier Spieler und Zerbe selbst - macht fünf Verträge über fünf Jahre, alle bis 2022.