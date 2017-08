Da müssen die Jungs jetzt am Wochenende ja erstmal gegen Springe und gegen Nordhorn in dieser Turnierform ran. Klar, das ist eine Pflichtaufgabe. Dann braucht man aber im Pokal auch ein bisschen das Glück, nicht gerade auswärts zu spielen bei einem der drei Topclubs. Grundsätzlich gilt in dieser Saison: Die Heimspiele müssen und sollen in dieser Halle jetzt alle gewonnen werden, auch gegen die Großen. Vielleicht haben wir also das Glück, gegen einen der Großen hier zu Hause zu spielen und können dann ins Final-Four kommen.