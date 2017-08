Seit 2005 ist der gebürtige Essener Geschäftsführer des Berliner Handball-Bundesligisten. Gleich im ersten Jahr gelang ihm mit dem damaligen Zweitligisten der Aufstieg in die erste Bundesliga. Seitdem hat sich der Verein in der nationalen Spitze etabliert und gewann 2014 den DHB-Pokal. Auch auf internationaler Ebene sorgten die Füchse Berlin unter Hanning für Furore. 2015 ging der EHF Europa-Pokal nach Berlin und im selben Jahr ließen sie sich erstmals zum Vereins-Weltmeister küren. Zwölf Monate später wiederholten sie dieses Kunststück. Auf Hannings Agenda steht als nächstes, die Füchse in die Champions League zu führen.

Ein besonderes Anliegen Hannings ist die Nachwuchsarbeit. In Berlin trainiert er die A-Jugend der Füchse. Neun deutsche Meistertitel errangen die Nachwuchsmannschaften des Berliner Bundesligisten in den vergangenen Jahren. Ziel seiner Arbeit ist es, den eigenen Jugendspielern Perspektiven zu öffnen und die Männermannschaft mit selbst ausgebildeten Spielern zu verstärken.

Am kommenden Samstag bestreiten die Füchse Berlin ihr erstes Saison-Pflichtspiel. Gegner in der ersten DHB-Pokalrunde ist der HC Springe. Danach steht für Bob Hanning bereits der erste Saisonhöhepunkt an: Im katarischen Doha wollen sich die Füchse Berlin zum dritten Mal in Folge den Vereinsweltmeistertitel sichern.