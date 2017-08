Österreicher in Berlin, Berliner in Österreich

Hertha BSC präsentiert endlich Neuzugang Valentino Lazaro aus Salzburg. Aber während die Berliner direkt um die Ecke in Schladming gegen den Ball treten, ist der Österreicher Lazaro in Berlin und kann erst einmal nur über sich reden. Von Simon Wenzel

Wo und wie Lazaro am besten in Pal Dardais Pläne passt, wird sich zeigen. Allerdings erst in einigen Wochen. Denn auch das ist leider ein bisschen typisch für Valentino Lazaro: der Neuzugang ist verletzt. Das Sprunggelenk schmerzt - eine Außenbanddehnung laut Hertha BSC.

Während die Berliner also in Österreich sind und trainieren, ist der Österreicher in Berlin und lächelt in die Kameras des Vereinssenders. Die Lieblingsvokabeln seines neuen Trainers hat er jedenfalls schon verinnerlicht: "Ich denke meine Stärken sind, dass ich viel arbeite, viel laufe - offensiv und defensiv."