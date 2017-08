Video: rbb UM6 | 09.08.2017 | Philipp Büchner

Hertha-Manager Michael Preetz im Interview - "Es kann wieder ein enges Spiel werden"

10.08.17 | 08:04 Uhr

Die Vorbereitung ist beendet für Hertha BSC, am Montag beginnt die neue Saison mit dem DFB-Pokalspiel bei Hansa Rostock. Wie steht Hertha da? Philipp Büchner hat mit Manager Michael Preetz gesprochen - über die Vorbereitung, mögliche Transfers und den Pokalauftakt.



rbb: Herr Preetz, spätestens mit dem Training in dieser Woche kann man die Vorbereitung als beendet bezeichnen. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Michael Preetz: Im Großen und Ganzen gut. Sicherlich haben wir ein paar Schwierigkeiten gehabt, dass Niklas Stark und Jordan Torunarigha das zweite Trainingslager nicht mitmachen konnten war sicher nicht optimal, aber insgesamt ist die Mannschaft gut vorbereitet. Noch ein paar Tage, dann geht’s nach Rostock zum DFB-Pokalspiel und ich denke, da kann ich für die Spieler sprechen: Die Vorbereitung ist nicht die Zeit, die sie am liebsten bestreiten - alle sind froh, wenn es am Montag endlich losgeht.

Bis zum 31. August ist der Transfermarkt noch offen. Es gibt Gerüchte, dass Stocker, Haraguchi und Sinan Kurt noch gehen könnten. Wie sieht die Situation bei diesen drei aus?

Die Jungs stehen grundsätzlich erstmal bei Hertha unter Vertrag. Genki Haraguchi hat in den vergangenen drei Jahren seinen Wert auf dem Feld bewiesen und wir wollten den Vertrag mit ihm verlängern, sind aber nicht zusammengekommen. Dann haben wir uns eben umgeschaut und Matthew Leckie verpflichtet. Jetzt hat Haraguchi natürlich mehr Konkurrenz und es ist nicht auszuschließen, dass er noch geht. Bei Valentin Stocker ist es ähnlich. Von Sinan Kurt würden wir uns wünschen, dass er wieder in die Verfassung kommt, in der er im letzten Winter war. Das ist er grade nicht, da muss er noch draufsatteln in den nächsten Wochen.

Vereinsnews Alles zu Hertha BSC Hertha-Fans hier entlang: Alle News zu Hertha BSC auf einen Blick.

Im letzten Jahr war der Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ein ambitionierter Drittligist mit dem Jahn Regensburg, am Ende stand da ein knapper Sieg im Elfmeterschießen. Auch in diesem Jahr wartet ein ambitionierter Drittligist, kann es wieder so knapp werden?

Ja, das Spiel vom letzten Jahr zeigt auf jeden Fall, was möglich ist. Die dritte Liga ist schon im Wettbewerb, Hansa hat schon ein paar Spiele absolviert und in der Matchpraxis einen kleinen Vorteil. Ich erwarte noch mehr an Atmosphäre als letztes Jahr in Regensburg, ich glaube das Ostseestadion wird ausverkauft sein und klar, dann kann es auch wieder ein enges Spiel werden. Im Pokal ist immer die Überschrift: Es geht nur ums Weiterkommen.

Was wünschen Sie sich für den Saisonstart?

Ich würde mir einen ähnlichen Saisonstart wünschen wie in den letzten beiden Jahren. Da haben wir jeweils das Pokalspiel und das erste Bundesligaspiel gewonnen, das macht dann vieles leichter - und wenn wir das in diesem Jahr wieder schaffen könnten, in Regensburg und dann zu Hause gegen Stuttgart zu gewinnen, dann wären wir alle super zufrieden.