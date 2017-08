Alle Hoffnungen ruhen auf dem letzten Versuch. Aber der Diskus will an diesem Tag nicht so wie Robert Harting. Das Flugobjekt rutscht ihm aus der Hand. Es ist sein vierter Fehlversuch. So stehen unter dem Strich nur 65,19 Meter, das ist zu wenig fürs Treppchen: Der Weltmeister Andrius Gudzius aus Litauen wirft vier Meter weiter. London hat gezeigt, dass Robert Harting nach seinem Kreuzbandriss und zwei Knieoperationen den Anschluss verloren hat. Die Besten der Welt sind ihm enteilt.