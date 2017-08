Absurd hohe Transferbeträge, obszöne Gehälter: Die Summen, mit denen Fußballprofis in der Sommerpause gehandelt werden, lassen viele nur noch mit dem Kopf schütteln. Eine Berliner Hilfsorganisation versucht jetzt die Welt teilhaben zu lassen am Reichtum der Weltmeister.

Einen ähnlichen Ruf genießt in Deutschland auch Mats Hummels. Immer ehrlich und volksnah präsentiert sich der Nationalspieler, ob in spontanen Frage-und Antwort-Runden bei Twitter oder auf der spontanen Straßenbahnfahrt zum Training. Hummels gibt sich bescheiden.

Der Spanier Mata wird in England dafür geliebt, dass er auffällig oft besonders freundlich zu Fans und Angestellten seiner Clubs ist und dafür, dass er sich schon mehrmals sehr bodenständig über das Fußball Business äußerte. Als "obszön" bezeichnete dieser Juan Mata zum Beispiel sein eigenes Gehalt von geschätzten 8,6 Millionen Euro.

"Die Spieler sind für uns nur der erste Schritt, hin zu Klubs oder Ligen die jeweils ein Prozent in diesen kollektiven Ansatz einzahlen", sagt der Mitbegründer Thomas Preiss. Ein Prozent von allen Beteiligten im weltweiten Fußballmarkt. Das wäre ein Prozent von unvorstellbar viel. Da könnten zum Beispiel mal eben so 2,2 Millionen Euro bei "Common Goal" hereinflattern für die 222 Millionen Euro, die Paris St. Germain für Neymar nach Barcelona überwies.

Seit Donnerstag haben die beiden Fußballer noch etwas gemeinsam: Sie sind die Gesichter eines Projekts aus Berlin, "Common Goal". Übersetzt bedeutet das "gemeinsames Ziel" und das lässt auch schon erkennen, wohin die Reise geht. Nicht ein superreicher Fußballer mit einer superdicken Spende soll hier Hilfsprojekte finanzieren, sondern am besten gleich alle.

Ins Leben gerufen wurde das ambitionierte Projekt von der Berliner Nicht-Regierungs-Organisation "Streetfootball World". Das Team aus 25 Mitarbeitern sitzt in Moabit und setzt sich bereits seit 2006 für soziale Projekte auf der ganzen Welt ein. Wichtige Themen: Aids-Aufklärung oder Jugendarbeitslosigkeit - etwa zwei Millionen Kinder profitieren derzeit weltweit von der NGO.



Mit einem Prozent von immer mehr Fußballern hoffen die Gründer, diese Zahl bald steigern zu können: "Mit 'Common Goal' könnten wir in der Lage sein ultimativ zehn bis zwanzig Millionen Kinder über den Fußball zu errreichen", sagt Thomas Preiss. Dafür müssen sie noch ein paar mehr Fußballer wie Mata und Hummels finden. Bis in einem Jahr, zur Weltmeisterschaft in Russland, möchten sie immerhin ihre erste "Mannschaft" zusammenhaben.