Was für ein Endspurt: Die deutsche Männer-Staffel hat bei der Modernen Fünfkampf-WM in Kairo am Dienstag die Silbermedaille gewonnen.

Die Frauen-Staffel könnte am Mittwoch in Ägypten ebenfalls eine Medaille holen, schließlich gehen mit dem Berliner Duo Lena Schöneborn und Annika Schleu die Titelverteidigerinnen an den Start. Schöneborn startet zwar für die Schwimm- und Sportfreunde Bonn, trainiert aber in der Hauptstadt und lebt dort mit ihrem Fünfkämpfer-Freund Alexaner Nobis zusammen. Schleu hat ihre sportliche Heimat beim TSV 1860 Spandau.