Trainingslager in Österreich - Turbinen schwitzen in der Höhe

03.08.17 | 16:25 Uhr

Saisonvorbereitung in den Bergen: Turbine Potsdam ist auch im zweiten Jahr mit Matthias Rudolph zum Trainingslager in Österreich - dort, wo Frauenfußball gerade populär ist wie nie zuvor. Von Jakob Rüger

Mathias Rudolph muss kurz lachen: "Vielleicht ist es auch etwas Aberglaube." Schon zum zweiten Mal zieht es Turbine unter dem 34-jährigen in das kleine Örtchen Haus im Ennstal. In dem 2.000-Einwohnerdorf nimmt niemand Notiz vom Tabellendritten der abgelaufenen Saison. Unbemerkt laufen Johanna Elsig, Lisa Schmitz und Wibke Meister in ihren hellblauen Trainingsanzügen durch den Ort. Der Trainingsplatz liegt versteckt in einer Senke. Hier verirrt sich niemand so leicht hin.

"In erster Linie haben wir hier optimale Bedingungen", sagt Rudolph. "Die wollen wir nutzen, um die Mannschaft im körperlichen aber auch im taktischen Bereich vorzubereiten." Vor dem Trainingslager hat der Coach seinem Team zehn Tage frei gegeben. Dafür müssen die Mädels nun schwitzen. Zwei Mal am Tag lässt der Gymnasiallehrer trainieren. Es ist ein anspruchsvolles Programm. Nach den Einheiten mit dem Ball geht es noch zum Kraftzirkel mit einem schweren Tau, Medizinbällen und Gewichten. Keine angenehme Zeit der Vorbereitung für Verteidigerin Johanna Elsig und ihre Teamkameradinnen: "Es sind auch anstrengende Sachen dabei, aber das gehört dazu, wir haben alle Spaß und das ist das Wichtigste."

Der Zusammenhalt wird gepflegt

Der Zusammenhalt ist Turbines größte Stärke. In diesem Sommer müssen bislang sechs Neuzugänge integriert werden. Man spürt jedoch auch in Österreich den Spaß, den die Mannschaft von Matthias Rudolph untereinander hat. "Wir sind schon im letzten Jahr hier als Mannschaft toll zusammen gewachsen", sagt der Trainer. Das liegt auch daran, dass nicht nur der Fußball im Mittelpunkt steht. "Naja, es gibt ja mal Mittag und Abendessen", sagt Elsig scherzhaft. "Wir machen aber auch Mountainbike-Touren, haben ein bisschen Freizeitgestaltung, um auch mal nicht an Ball zu denken. Letztendlich sind wir aber gerade wegen Fußball hier und das machen wir auch die meiste Zeit." Wenn sie nicht selbst trainieren, dann ist natürlich die Frauen-EM in den Niederlanden ein großes Thema. Turbine stellt gleich sieben Nationalspielerinnen. Nur der Bundesligakonkurrent FC Bayern hat mehr Auswahlspielerinnen abgestellt.

Das Viertelfinal-Aus der deutschen Mannschaft wurde mit Enttäuschung verfolgt. Johanna Elsig tut es vor allem für ihre Teamkolleginnen Svenja Huth und Tabea Kemme leid. "Am Ende hat man gesehen, dass die Mannschaft nicht ganz so eingespielt war wie erhofft. Dänemark ist ein Gegner gegen den man überzeugen muss und deshalb ist das Aus vielleicht nicht ganz so überraschend. Aber wir sind schon alle sehr traurig, dass das Team ausgeschieden ist."

Hype im öterreichischen Frauenfußball

"Wir stehen mit allen Nationalspielerinnen in Kontakt", sagt Rudolph. "Sie stoßen am 7. August wieder zum Team. Bei den Österreicherinnen müssen wir aber mal sehen, wie es ausgeht." Denn zwei Turbine-Spielerinnen sind noch im Turnier vertreten: Sarah Zadrazil und Marina Georgieva spielen für die Alpennation. In Österreich ist ein regelrechter Frauenfußball-Boom ausgebrochen. In allen Zeitungen gibt es große Artikel und auch im Fernsehen sind die Kickerinnen omnipräsent. "Unsere beiden Österreicherinnen sind gerade ein bisschen in einer anderen Welt. Mal sehen, wie sie zu uns zurückkommen, je nach dem was sie erreichen", freut sich Elsig. Auch der Trainer verfolgt natürlich den Auftritt seiner Spielerinnen und lobt wie die österreichischen Medien vor allem Sarah Zadrazil: "Sarah spielt eine hervorragende Europameisterschaft. Es ist schon toll, wie sie sich spielerisch und kämpferisch verhält. Da sind wir schon stolz drauf."

Eine starke Zadrazil würde Turbine in der neuen Saison gut tun. Doch für die Vorbereitung bleibt nicht mehr so viel Zeit. Schon am 3. September geht es für Turbine mit einem Heimspiel im Karl-Liebknecht-Stadion los. Zu Gast ist der USV Jena. Doch ein richtiges Saisonziel lässt sich Matthias Rudolph nicht entlocken. "Ich habe ja auch schon letzten Sommer gesagt, das Ziel ist von Spiel zu Spiel denken und dann schauen wir mal was dabei herauskommt." Turbine ist damit ziemlich erfolgreich gefahren, auch wenn es mit dem Meistertitel am Ende nicht geklappt hat. Sie wollen sich noch einmal steigern, auch deshalb schwitzen sie wieder in der Abgeschiedenheit der österreichischen Berge.