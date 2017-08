1. FC Union Berlin - Aufstiegskandidat gegen Aufsteiger

04.08.17 | 16:57 Uhr

Im ersten Heimspiel der Saison trifft der 1. FC Union Berlin am Freitagabend auf Holstein Kiel. Im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei wartet eine Premiere: Noch nie haben Union und Kiel in der 2. Liga gegeneinander gespielt. Von Guido Ringel

Nach dem erfolgreichen Auftakt will der 1. FC Union nachlegen. Erst recht im ersten Heimspiel der Saison, aber der Aufsteiger aus Schleswig-Holstein sei ein unbequemer Gegner, sagt Trainer Jens Keller: "Kiel ist eine motivierte Mannschaft, die vom Teamspirit lebt. Nichtsdestotrotz sind wir Hause und wollen gleich im ersten Spiel das Union-Stadion wieder zu einer Festung machen. Und drei Punkte wollen wir dann natürlich auch holen." Bereits vor dem Spiel ist klar: Das Stadion an der Alten Försterei wird ausverkauft sein. Für die Eisernen könnte es eine Geduldsprobe gegen den Aufsteiger werden, der defensiv und eng stehen wird, also wenig Raum anbietet.

"Wir wollen ganz klar die Räume mit unserer Art zu spielen öffnen, durch unsere Bewegung und durch unser Laufverhalten. Wir hoffen, dass wir früh ein Tor erzielen können", sagt Keller und ergänzt: "Aber wenn es nicht so ist, haben wir 90 Minuten Zeit ein Tor zu schießen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten." Der Sieg zum Auftakt in Ingolstadt hat Selbstvertrauen gegeben. Spielerisch war noch nicht alles in Bestform, aber das muss es vielleicht am ersten Spieltag auch noch nicht, die Saison ist lang. Das Team muss sich entwickeln und dank der Neuen gibt es jetzt auch mehr Möglichkeiten.

Einsatz von Köningstransfer Akaki Gogia unklar

Keller schaut dem Spiel positiv entgegen: "In der Tat haben wir unheimlich Qualität und viele Optionen dazubekommen. Viele Spieler, die in Ingolstadt nicht gespielt haben beziehungsweise nicht im Kader waren, hätten es genauso verdien." Coach Keller fügt hinzu: "Alle haben eine gute Vorbereitung gespielt. Im Moment fällt keiner groß ab. Wenn jemand ausfällt, gibt es fast eine 1:1-Lösung." Der Einzige, der ausfallen könnte, wäre in diesem Spiel ein Neuer - Königstransfer Akaki Gogia kam für eine Million Euro aus Dresden. Das Talent mit den georgischen Wurzeln ist am Sprunggelenk verletzt und wird gegebenenfalls nicht rechtzeitig fit. Allerdings kann es gut sein, dass es auch aus taktischen Erwägungen noch zwei bis drei Änderungen gibt. Welche das sein könnten, wollte Trainer Keller bei der Pressekonferenz am Mittwoch noch nicht verraten. So oder so: Union ist der Favorit. Der selbsternannte Aufstiegskandidat kann gut und gerne den Erfolg im Heimspiel gegen Kiel erreichen. Es wäre der erhoffte wunderbare Saisonstart. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Sendung: Inforadio, 04.08.2017, 09:15 Uhr