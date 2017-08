In neun Jahren von der Kreisklasse in die Oberliga

Eine Kirche, zwei Gaststätten, 500 Einwohner - das ist Krieschow bei Cottbus. Am Sonntag wird das ganze Dorf auf dem Fußballplatz stehen, denn der VfB Krieschow tritt erstmals in der Fußball-Oberliga an - nach einem sensationellen Aufstieg. Von Andreas Friebel