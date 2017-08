Regen, Blitz und Donner machten den Blindenfußballern zum Auftakt ihrer Europameisterschaft in Berlin einen Strich durch die Rechnung: Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Italien musste wegen schwerer, unwetterartiger Regenfälle beim Stand von 2:0 für das deutsche Team unterbrochen werden. Der rbb hatte das Spiel am Anhalter Bahnhof bis zur endgültigen Unterbrechung per Livestream übertragen.

Nach Informationen der rbb-Sportredaktion soll die Partie am Samstag um 11 Uhr fortgesetzt werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.