Für den 1. FC Union war der Pokalauftakt beim 1. FC Saarbrücken ein Spiel mit Haken und Ösen. Der Regionalligist zeigte keinen Respekt und brachte die Berliner ein ums andere Mal in Schwierigkeiten. Erst in der Verlängerung wurden die "Eisernen" ihrer Favoritenrolle gerecht.

Nach der Führung durch Fabian Schönheim in der 23. Minute glich Kevin Behrens für den Viertligisten kurz vor der Pause zum 1:1 aus. Kurz zuvor hatte Schiiedsrichter Sören Storks (Velen) einen Treffer des Ex-Unioners Martin Dausch nicht anerkannt und stattdessen auf Elfmeter für Saarbrücken entschieden. Patrick Schmidt scheiterte aber an Torwart Daniel Mesenhöler, der damit eine weitere Glanztat vollbrachte und auch danach hochkarätige Chancen des Viertligisten gleich reihenweise zunichte machte. Erst in der Verlängerung erlöste dann Simon Hedlund die "Eisernen" und traf in der 101. Minute zum 2:1.

Dennoch gingen die Berliner in der 23. Minute durch Fabian Schönheim standesgemäß in Führung. Nachdem Christopher Trimmel von rechts einen Eckball hereingegeben hatte, kam Schönheim aus sechs Metern zum Kopfball und ließ Ricco Cymer im Saarbrücker Tor keine Chance. Doch noch vor der Pause fiel der Ausgleich, wieder durch einen Kopfball: In der 40. Minute stieg Kevin Behrens am kurzen Pfosten in die Luft und überwand Mesenhöler zum 1:1-Pausenstand.

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Unioner Schwierigkeiten, die kompakt stehende Hintermannschaft der Saarbrücker zu überwinden. Dank aggressiven Zweikampfverhaltens der Gastgeber kam ein echter Spielfluss selten zustande. Stattdessen ergaben sich zahlreiche Konter- und Torchancen für den Viertligisten, so dass sich Unions Keeper Mesenhöler noch mehrfach auszeichnen konnte - so zum Beispiel in der 70. Minute, als er einen 16-Meter-Schuss von Behrens entschärfte.

Erst in der Schlussphase der zweiten Halbzeit gelang es den "Eisernen", den Druck dauerhaft zu erhöhen und sich mehrere Torchancen zu erarbeiten, allerdings ohne zählbaren Erfolg. So ging es schließlich in die Verlängerung, in der Simon Hedlund der entscheidende Treffer gelingt. Über Sebastian Polter kommt der Ball zu Marcel Hartel, der in zentraler Position zum Abschluss zu kommen versucht. Der leicht abgefälschte Ball landet schließlich bei Hedlund, der am rechten Pfosten stehend einschiebt.



