Ein 24-jähriger Berliner hat bei einem Computerspiel-Turnier in den USA mit seinem Team ein Preisgeld von elf Millionen Dollar (umgerechnet rund 9,3 Millionen Euro) geholt. Kuro Salehi Takhasomi und sein "Team Liquid" traten beim eSports-Wettkampf "The International 2017" in Seattle im US-Bundesstaat Washington an und belegten den ersten Platz.