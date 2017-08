Leichtathletik-WM in London

Die 4x400-m-Staffel hat bei der Leichtathletik-WM in London das Finale erreicht. Mit dabei: Svea Köhrbrück vom SCC Berlin. Die Berlinerin lief auf der dritten Position und erreichte mit ihren Teamkolleginnen den dritten Platz in ihrem Lauf. Das Finale findet am Sonntag statt.