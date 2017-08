Laut "Tagesspiegel" wurden die Minderjährigen im Rahmen eines Turniers in Rostock im Sommer 2015 unter anderem gezwungen, an benutzten Badelatschen und rostigen Heizungsrohren zu lecken sowie Staub vom Fußboden zu essen. Auch Nackenschläge gehörten demnach zu den Methoden der beiden Übungsleiter.

In einer Stellungnahme, die dem rbb vorliegt, verweist der BFC Dynamo auf einen Elternbrief, durch den der Klub im Mai 2016 von den Vorwürfen erfahren hatte. Die beschuldigten Trainer wurden in der Folge entlassen und aus dem Verein ausgeschlossen. Auch das Sportforum in Hohenschönhausen, Spiel- und Trainingsstätte der BFC-Jugendteams, dürfen sie nicht mehr betreten. Zudem beschäftigt der BFC mittlerweile einen Kinderschutzbeauftragten und erwartet von seinen Trainern die Vorlage eines sauberen erweiterten Führungszeugnisses.