Blindenfußball-EM in Berlin - Ruhe bitte, hier wird Fußball gespielt

17.08.17 | 16:17 Uhr

Blindenfußball ist noch nicht lange Thema in Deutschland - jetzt richtet Berlin die erste EM in dieser Sportart aus. Das Interesse ist riesig, und beim Eröffnungsspiel wird es bestimmt leiser zugehen als in normalen Fußballstadien - sonst hört man den Ball nicht. Von Uri Zahavi



Es regnet in Strömen beim Abschlusstraining der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft. Ein letztes Mal stehen die Jungs von Trainer Ulrich Pfisterer vor Beginn der Heim-EM gemeinsam auf dem Platz. Und dann das: Das markanteste Geräusch dieser Sportart, das Rasseln des Balls zur Orientierung, ist durch den Starkregen nicht wahrnehmbar. Extrem-Bedingungen für die Spieler und ihren Trainer. Der 65-Jährige steht am Spielfeldrand. In seiner rechten Hand ein Regenschirm. "Ali ist frei", ruft er auf das Spielfeld. Als der Ball nicht ankommt, legt er sofort nach: "Ist schwer jetzt, kein Problem". Am Freitag geht es los. Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft bestreitet der Gastgeber gegen Italien. Ein Klassiker im Welt-Fußball. Zum ersten Mal richtet Berlin ein großes Turnier in dieser Sportart aus. In der Arena am Anhalter Bahnhof werden mehr als 2.000 Zuschauer erwartet. Das Eröffnungsspiel ist so gut wie ausverkauft. Es ist ein überwältigendes Interesse an einem Sport, der erst vor elf Jahren nach Deutschland kam. Nun hoffen Trainer und Team auf ihr eigenes Sommermärchen.



Live im rbb Fr. 18.8. | 19:20 - Im Livestream: Deutschland - Italien Das Eröffnungsspiel der Blinden-Europameisterschaft live auf rbb|24 und in der rbb Mediathek (auch mit Audio-Deskription)

Peter muss schon vor dem Abspiel sagen, wo er steht

Der Blindenfußball lebt von der Akustik. Im Ball sind Rasseln eingenäht, eine blickdichte Brille sorgt bei den vier Feldspielern jeder Mannschaft für Chancengleichheit. Denn die Spieler sind nicht alle gleichstark eingeschränkt, einige Kicker können Umrisse erkennen. Ein Kopfschutz soll mögliche Zusammenstöße abfedern. Auf dem Platz orientieren sich die Akteure an den Banden und an den Kommandos. Und von denen gibt es viele. Für Unbeteiligte mögen die ständigen Rufe und Anweisungen hektisch, unverständlich und undurchsichtig wirken. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. "Es gibt den sehenden Torwart, der die Abwehr dirigiert", sagt der deutsche Nationalspieler Rasmus Narjes. "Den Trainer, der in der Mitte Anweisungen gibt und den Hintertor-Guide, der die Stürmer ranruft. Sonst verlasse ich mich komplett auf meinen Hörsinn." Trainer Pfisterer erklärt, "dass wir prägnante, kurze und keine langen Sätze benutzen. Es muss alles sehr schnell gehen." Und nicht nur in der Kürze liegt in diesem Fall die Würze. Auch das Timing spielt eine enorme Rolle: "Ein Spieler, der den Ball hat, darf nicht erst fragen 'Wo bist du Peter?', sondern Peter muss schon vorher sagen, wo er ist", sagt Pfisterer.

Das stille Spiel

Natürlich steht für die Sportler bei der EM ab Freitag der Erfolg an erster Stelle. Die Mannschaft möchte es "zu Hause" zumindest bis ins Halbfinale schaffen. Wenn alles wie geplant läuft und mit etwas Glück, ist das ein durchaus realistisches Ziel, findet Trainer Pfisterer. Unter den zehn teilnehmenden Nationen zählt Deutschland zum Favoritenkreis. Auch wegen des Heimvorteils. Doch der gestaltet sich wahrscheinlich ein wenig anders, als man es vom Spiel zwischen sehenden Spielern gewohnt ist. Schimpfen, Anfeuern und lautstarkes Feedback wird es von den Rängen wohl nur vereinzelt geben. Den Grund fasst der 17-jährige Verteidiger Narjes so zusammen: "Wenn es während des Spiels zu laut ist, dann hört man den Ball nicht, den Guide nicht, den Torwart nicht, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Deshalb sollten die Zuschauer schon ruhig sein." Nach Toren soll aber bitte schön gejubelt werden - und zwar so laut es geht. Auch beim Blindenfußball sind Tore der direkteste Weg in die Herzen der Zuschauer. Nationaltrainer Pfisterer ist überzeugt, dass der Blindenfußball attraktive Partien bietet. "Wir wollen durch gute Leistung die Zuschauer begeistern und diesen Sport noch tiefer rein in die Gesellschaft bringen", sagt er. Und wer weiß, vielleicht ist es dann nicht das erste und letzte große Turnier in Berlin gewesen. Denn Pfisterer hat noch Großes vor: "Natürlich will ich irgendwann Weltmeister werden."