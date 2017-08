Blindenfußball-EM in Berlin

Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft hat bei Heim-EM am Anhalter Bahnhof in Berlin einen wichtigen Sieg eingefahren. Der 4:1-Erfolg gegen Rumänien am Montagabend war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Nach der Niederlage am Sonntag gegen Frankreich hat das deutsche Team durch den Sieg gegen Rumänien wieder alle Chancen aufs Weiterkommen. Nach drei Vorrundenspielen steht die Mannschaft mit sechs Punkten auf Platz zwei der Vorrundengruppe A. Die beiden besten Teams qualifizieren sich fürs Halbfinale.