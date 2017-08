Der Medizincheck war für den 30-jährigen offensichtlich kein Problem. Am Freitagvormittag strampelte der Ex-Herthaner in Frankfurt auf dem Ergometer. Nur wenige Stunden später war der Deal perfekt. Kevin Prince Boateng unterschrieb einen Dreijahresvertrag mit der Eintracht. Nach Gastspielen beim AC Mailand und dem spanischen Club UD Las Palmas kehrt der Ex-Herthaner in die Fußball-Bundesliga zurück. Eintracht-Trainer Niko Kovac freut sich auf seinen Wunsch-Spieler: "Er besitzt fußballerisch alle Qualitäten. Kevin ist ein Spieler, der immer gewinnen möchte".

Kevin Prince Boateng wurde erst vor einem Jahr in Las Palmas vorgestellt, hat 28 Spiele in der spanischen La Liga bestritten und zehn Tore für seinen Club erzielt. Erst vor zwei Tagen hat er den Vertrag aus privaten Gründen aufgelöst. Nach der schnellen Verpflichtung in Frankfurt sagte Boateng am Freitag: "Deutschland hat mir gefehlt. Dass die Eintracht es mir ermöglicht, mit meiner Familie wieder nach Hause zu kommen, bedeutet mir sehr viel."