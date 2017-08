Noch sei zwar nichts "in trockenen Tüchern", so Kovac. Er könne aber bestätigen, "dass wir uns mit dem Namen Kevin-Prince Boateng beschäftigt haben und auch beschäftigen". Passieren werde in der Causa Boateng am Mittwoch aber nichts mehr, teilte ein Sprecher des Vereins inzwischen mit.

"Er ist sicher ein Thema bei uns. Wir haben Marco Fabián verloren und schauen uns auf dem Markt um", sagte der Eintracht-Coach, der von 2005 bis 2006 gemeinsam mit Boateng bei Hertha BSC gespielt und seit Wochen eine weitere Verstärkung für die Offensive gefordert hatte. "Ich kenne Boateng. Wir waren Platz-Nachbarn in der Kabine. Man muss ja nur mal schauen, wo er in den letzten Jahren gespielt hat. Über seine fußballerischen Qualitäten muss man nicht diskutieren.“

Die Frankfurter Eintracht steht laut mehrerer Medienberichte vor der Verpflichtung von Ex-Herthaner Kevin-Prince Boateng. Sein Vertrag in Las Palmas wurde bereits aufgelöst. Laut "Kicker" und "Bild" bestätigte Trainer Niko Kovac am Rande des Mittwochtrainings den anstehenden Transfer-Coup. Eine offizielle Erklärung des Bundesligisten gibt es bislang nicht.

Zuvor hatten bereits spanische Medien und der italienische Journalist Gianluca Di Marzio von Sky Italia vom anstehenden Wechsel des 30-Jährigen berichtet. Der ursprünglich bis 2020 datierte Vertrag von Boateng in Las Palmas wurde am Mittwoch bereits aufgelöst. Als Grund für die Vertragsauflösung in Spanien gab der Klub "unumkehrbare persönliche Motive" des Spielers an. Erst im Mai hatte Boateng den Vertrag auf der Ferieninsel Gran Canaria um drei Jahre verlängert. "Boateng wird seine Karriere an einem Ort fortsetzen, an dem er in der Nähe seiner Familie sein kann", teilte UD Las Palmas mit.

Wie der Ex-Verein von Boateng mitteilte, wollen sich der Halbbruder von Nationalspieler Jerome und die Verantwortlichen des spanischen Erstligisten um 18 Uhr auf einer Pressekonferenz äußern.

"Über seine fußballerischen Fähigkeiten braucht man nichts zu sagen, über seine Vita auch nicht", so Kovac. "Er ist in einem Alter, in dem er eine Routine hat. Dieser Spieler würde meiner Meinung nach jeder Mannschaft in der Bundesliga weiterhelfen - so auch Eintracht Frankfurt."