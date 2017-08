DFB-Pokal | Erste Runde - Energie Cottbus verpasst nur knapp die Sensation

13.08.17 | 21:42 Uhr

Mit einem Bein stand der FC Energie Cottbus gegen den VfB Stuttgart schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals, doch dann sorgte ein unglückliches Eigentor auf Seiten der Lausitzer für den 2:2-Ausgleich. Nach torloser Verlängerung musste das Elfmeterschießen entscheiden.



Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat nur knapp eine Pokal-Sensation verpasst. Gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart verloren die Lausitzer am Sonntagabend mit 5:6 nach Elfmeterschießen.



Dabei hatte Energie bereits mit 2:0 und 2:1 gegen den favorisierten VfB in Führung gelegen, und nur 13 Minuten fehlten noch, bis der Viertligist den Erstligisten aus dem Pokal gekippt hätte. Dann aber folgte die Szene, die das Spiel zum Kippen brachte: Im eigenen Strafraum versuchte der Cottbuser José Matuwila, einen Querpass des Ex-Unioners Simon Terodde auf Höhe des Elfmeter-Punktes abzuwehren, doch der Ball springt ihm unglücklich vom Fuß - und von dort ins lange Eck, vorbei an FCE-Keeper Alexander Meyer. Da es auch nach Verlängerung weiter 2:2 stand, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nachdem die ersten sechs Schützen alle getroffen hatten, bringt Josip Brekalo den VfB mit 4:3 in Führung, während Björn Ziegenbein am linken Pfosten scheitert. Zwar hält FCE-Keeper Alexander Meyer noch den folgenden VfB-Elfer, doch auch Benjamin Förster versagten die Nerven, so dass die Stuttgarter das bessere Ende für sich hatten.

Viertklassige Lausitzer auf Augenhöhe mit erstklassigen Schwaben

Von Anfang an sahen die rund 17.500 Zuschauer im Stadion der Freundschaft ein hochklassiges und spannendes Pokalspiel, in dem der Viertligist jederzeit auf Augenhöhe agierte und mit spielerischen Mitteln versuchte, den Bundesligisten aus Stuttgart in Schwierigkeiten zu bringen. Das mutige Auftreten der Cottbuser wird schon in der 6. Minute belohnt. Streli Mamba hatte den Ball im Strafraum erobert, und nach einem Missverständnis zweier VfB-Spieler kommt der Ball zu Fabio Viteritti, der ihn aus wenigen Metern flach über die Linie schiebt. In der Folgezeit sehen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel, in dem sich der Regionalligist nicht versteckt, sondern weitere Chancen herausarbeitet. In der 28. Minute dann können die Lausitzer sogar auf 2:0 erhöhen, diesmal allerdings aus einer Standardsituation heraus, einem direkt verwandelten Freistoß von Maximilian Zimmer, der den Ball elegant über die Stuttgarter Mauer schlenzt.

FC Energie kann sich wieder auf den Aufstieg konzentrieren

Kaum aus der Halbzeit gekommen, gelingt dem VfB der Anschlusstreffer nach starker Einzelleistung von Brekalo. Von links zieht der Kroate in Richtung Tor und umkurvt dabei gleich mehrere Cottbuser, bevor er vom Strafraumrand aus abzieht und den Ball ins untere rechte Eck schießt. Cottbus zeigt sich kaum beeindruckt und setzt den VfB weiter unter Druck - doch während den Lausitzern das dritte Tor verwehrt bleibt, kommt der VfB wie aus dem Nichts zum Ausgleich. Das Eigentor durch Matuwila in der 77. Minute führt direkt in die Verlängerung, in der sich weiterhin zwei beinahe gleichwertige Teams gegenüber stehen. Auf Seiten von Energie erweist sich vor allem Meyer als sicherer Rückhalt seiner Mannschaft, so auch in der 115. Minute, als er rechtzeitig herausläuft und gegen Daniel Ginczek den vorzeitigen K.o. verhindert. Am Ende aber wird die starke spielerische und kämpferische Leistung der Cottbuser nicht belohnt. Der VfB Stuttgart zieht in die zweite Pokalrunde ein, Claus-Dieter Wollitz und sein Team können sich wieder auf den Aufstiegskampf konzentrieren. Sendung: rbb Aktuell, 13.08.2017, 21:45 Uhr