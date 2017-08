Deutschland startet erfolgreich in Blindenfußball-EM

Zuvor hatten Regen, Blitz und Donner den Blindenfußballern zum Auftakt ihrer Europameisterschaft in Berlin einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Italien musste am Freitagabend wegen schwerer, unwetterartiger Regenfälle beim Stand von 2:0 für das deutsche Team unterbrochen werden.

Im zweiten Anlauf haben die deutschen Blindenfußballer ihr Auftaktspiel bei der Heim-EM in Berlin gewonnen.

Blindenfußball-EM in Berlin

Dafür erwischte das Team von Bundestrainer Ulrich Pfisterer vor rund 2.200 Zuschauern am Samstagmorgen einen perfekten Start und ging bereits in der dritten Minute durch einen Freistoß-Treffer von Taime Kuttig mit 1:0 in Führung. Nach sechs Minuten kamen auch die Italiener zu ihrer ersten Chance. Paul Iyobo tauchte unbedrängt vor dem deutschen Tor auf, scheiterte aber knapp. Kurz darauf setzte sich der deutsche Kapitän Alexander Fangmann auf der rechten Seite mit einer schönen Täuschung durch und schoss zum 2:0 für die deutsche Auswahl ein. Torschütze Alexander Fangmann zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Turnierstart.