Fankrawalle bei Rostock - Hertha BSC - DFB-Präsident ist für Aussetzung der Kollektivstrafen

16.08.17 | 19:38 Uhr

Fankrawalle im Stadion - jüngstes Beispiel der wiederkehrenden Eskalation ist die Randale beim Spiel Hansa Rostock gegen Hertha BSC am Montag. Nun geht DFB-Präsident Grindel auf die Ultra-Fangruppierungen zu – und die Fans sind überrascht.

Es ist ein klares Zeichen in schweren Zeiten: Der Deutsche Fußball-Bund um Reinhard Grindel geht auf die Ultras zu. Mit teils nicht unbedingt vorauszusehenden Vorschlägen setzen die Verantwortlichen auf Deeskalation. Kollektivstrafen für Fußball-Fans, eines der großen Reizwörter in dieser aufgeheizten Debatte, soll es laut DFB-Präsident Reinhard Grindel zumindest vorerst nicht mehr geben. "Bis auf Weiteres" wolle man "keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschlüssen oder Geisterspielen mehr", sagte Grindel in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung seines Verbandes. Der DFB werde seinem Kontrollausschuss empfehlen, "bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist". Die Deutsche Fußball Liga (DFL) unterstützt Grindel. "Der deutsche Fußball kann stolz auf seine vielfältige Fußball-Kultur sein. Die Dialog-Initiative des DFB-Präsidenten an alle Fan-Gruppen ist daher der richtige Schritt, um neues Vertrauen zu bilden. Miteinander statt übereinander reden - das muss die Devise sein", hieß es in einer Stellungnahme der DFL.



Eskalation bei Hansa Rostock gegen Hertha BSC

Teile der sogenannten Ultra-Bewegung auf der einen sowie Verbände wie der DFB und die

DFL auf der anderen Seite stehen sich seit Monaten unversöhnlich gegenüber. Die Unterbrechung des Pokalspiels zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC (0:2) am Montag hatte die Debatte um Fankrawalle in Deutschland ausgerechnet in der Woche des Bundesliga-Starts wieder einmal angeheizt. Vertreter beider Vereine hatten sich am Tag nach dem Spiel angesichts der Randale fassungslos gezeigt. "Der Auftritt Einiger im Fanblock von Hertha BSC entspricht in keiner Weise unserem Wertesystem", erklärte Hertha. Alle Beteiligten seien nun aufgefordert, gemeinsam an einem Tisch nach Lösungen zu suchen. "Hierzu bedarf es aber gewisser 'Spielregeln', die von den Verbänden DFB und DFL, den Vereinen und den Fanvertretern verabredet werden müssen", so die Forderung der Berliner.

"ProFans" positiv überrascht

Die Organisation "ProFans", ein unabhängiges bundesweites Bündnis aktiver Fan- und Ultragruppen, begrüßte diesen nicht unbedingt vorherzusehenden Vorstoß von DFB-Chef Grindel. "Vielleicht ist das das Zeichen, auf das wir lange gewartet haben", sagte ihr Sprecher Sig Zelt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt bei uns immer noch Skepsis. Aber wenn es so ein Signal gibt, wollen wir Herrn Grindel gern beim Wort nehmen." Grindel lud Ultra-Vertreter erneut dazu ein, sich mit dem DFB, seiner Arbeitsgruppe Fankulturen sowie anderen Fan-Organisationen an einen Tisch zu setzen. "Wir müssen Vertrauen aufbauen, Missverständnisse ausräumen und gemeinsam klare Linien und Grenzen festlegen", sagte er. "Wir wollen gemeinsam erörtern, was wir zum Erhalt und zur Verbesserung der Fankultur in unseren Stadien tun können." Einer solchen Einladung waren Anhänger der "ProFans"-Organisation zuvor bewusst nicht nachgekommen.





Mögliche Pyro-Erlaubnis in Stadion-Bereichen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ging in einem "Sport Bild"-Interview sogar noch weiter als Grindel und regte an, die von den Ultras so geliebte Pyrotechnik zumindest in bestimmten Bereichen eines Stadions zuzulassen. Bengalos seien "gefährlich, das kann man

nicht einfach mal so abfeuern", meinte der SPD-Politiker. "Nun sage ich: Okay, wenn einige Ultras-Gruppen ganz viel Wert darauf legen, Pyrotechnik zu zünden, kann man sich darüber unterhalten, dafür bestimmte Bereiche im Stadion zu schaffen." Das ist ein Angebot wie ein Knall. Aus der Politik hagelte es sofort Kritik.