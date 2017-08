Das Spiel plätscherte über 70 Minuten so vor sich hin – bis die Schalker in den letzten zehn Minuten zwei Mal das Berliner Tor trafen. Kleiner Trost für den BFC: Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer-Berg konnte einen Rekord vermelden.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat den Berliner Viertligisten BFC Dynamo im DFB-Pokal mit 2:0 besiegt. Die Tore für die Königsblauen schoss am Montag Yevhen Konoplyanka (78. und 90.+1), der Neuzugang im Sturm. Mit einer durchwachsenen Pflichtspiel-Premiere hat Trainer Domenico Tedesco damit den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde gefeiert.

Das Team von Domenico Tedesco dominierte zwar zu Beginn das Spiel, konnte aber keine Akzente setzen. Die Berliner zogen sich weit zurück, während sich die Schalker viele Ungenauigkeiten im Aufbauspiel leisteten. So gab es kaum Großchancen. Konopljanka vergab nach zehn Minuten aus halblinker Position. Stürmer Guido Burgstaller konnte einen Querpass von Neuzugang Bastian Oczipka in der 18. Minute ebenfalls nicht zur Führung nutzen.

Je länger das Spiel dauerte, desto mutiger agierte der BFC Dynamo wurde. Trotz fehlender spielerischer Mittel konnte sich die Spieler des Hauptstadtclubs immer öfter Freiräume erspielen und brachten die Schalker Dreier-Abwehrkette mit langen Bällen in Bedrängnis. Zunächst senkte sich die Flanke von Marcel Rausch gefährlich hinter das Tor des neuen Kapitäns Ralf Fährmann, eine Minute später hatte der Keeper Glück, dass Matthias Steinborn in aus kurzer Distanz direkt anschoss.

Und auch nach der Pause begann das Team von Trainer René Rydlewicz, der 1993 als Spieler mit Bayer Leverkusen den Pokal gewonnen hatte, schwungvoller. David Kamm al-Azzawe (51.) zwang Fährmann per Kopf zu einer Parade. Auf der anderen Seite lenkte Dynamo-Keeper Bernhard Hendl einen Schuss des eingewechselten Leon Goretzka mit einem großartigen Reflex an die Latte (57.). Berlins Torwart rettete auch gegen Franco Di Santo (64.), war aber dann gegen Konopljankas Schuss doch machtlos. Routiniert verwaltete Schalke den Vorsprung in der Schlussphase und erzielte in der Nachspielzeit durch Konopljanka sogar noch das 2:0.