Für die Fans der Eisbären Berlin steht das Wochenende ganz im Zeichen ihres Lieblingsvereins. Grund dafür ist das Sommerturnier in der Arena am Ostbahnhof. Im Rahmen dieses Turniers bekamen es die Eisbären am Freitagabend mit dem HC Ambri-Piotta aus der Schweiz zu tun.

Die mehr als 4.200 Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel, das erst im Penaltyschießen entschieden wurde. Dort behielt Eisbär Jamie MacQueen die Nerven, traf als Einziger und sicherte seinem Team den Erfolg. Nach der regulären Spielzeit und der fünfminütigen Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

Am Sonnabend luden die Eisbären dann zu einem öffentlichen Training. Im Blickpunkt der Fans: Verteidiger Blake Parlett. Der 28-jährige Kanadier war zuletzt in Finnland aktiv und spielte auch schon in der renommierten Kontinental Hockey League (KHL) für den kroatischen Klub Medveščak Zagreb. Am Sonntag um 14 Uhr treffen die Eisbären im Finale ihres Sommerturniers auf den tschechischen Spitzenklub Sparta Prag.