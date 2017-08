Bei Energie Cottbus soll nach den Problemen der letzten Monate ein Neuanfang gewagt werden. Die alten Geister ist der Verein allerdings noch immer nicht ganz los - das klang am Rande des ersten Heimspiels der Saison gegen Chemie Leipzig an. Von Sebastian Schiller

Dass Energie mit seinen Bemühungen aber gerade erst am Anfang steht, zeigen einige Szenen vor, während und nach dem Ostderby am Mittwochabend gegen die BSG Chemie Leipzig. Beobachter und Fans berichten von einzelnen antisemitischen Ausfällen. So soll aus einer Gruppe auf der Nordwand heraus mehrmals "Judenschweine raus" skandiert worden sein. Auch im Vorfeld wurden in der Stadt demnach Menschen gesichtet, deren T-Shirts die Aufschrift "JDN CHM" zierte – ein Code für "Juden Chemie".



Verantwortlich dafür waren demnach Cottbuser Fans. Wieder war es also eine vergleichsweise kleine Gruppe, die das Bild trübt. So auch auf der Sitztribüne, auf der mehrere Mitglieder der inzwischen aufgelösten Fangruppierung Inferno Cottbus gesichtet wurden, auch solche, die bereits mehrfach durch gewalttätige Übergriffe aufgefallen sind. Auch eine Gruppe der rechtsextremen Identitären Bewegung saß in der Nähe. Beim Verlassen des Stadions verabschiedeten sie sich einzeln von einem Ordner: Man kennt sich.