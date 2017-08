Vorne eine Tormaschine, hinten ein Bollwerk: Bei Energie Cottbus läuft es momentan so richtig gut. So gut, dass die Gegner schon nach wenigen Spielen verzweifeln. "Energie spielt in seiner eigenen Liga", so hört man von der Konkurrenz. Am vergangenen Wochenende gab es einen 3:1-Erfolg im Stadion der Freundschaft gegen Budissa Bautzen. Den sehenswerten Schlusspunkt setzte dabei ein Rückkehrer. Felix Geisler kam zu Saisonbeginn vonm FSV Zwickau zurück in die Lausitz.

"Ein Euphorie ist da, auch bei den Fans. Das hat man schon anders erlebt und das freut mich natürlich, wenn man in lachende Gesichter schaut statt in Gesichter nach einem verlorenen Spiel", sagt der 20-Jährige.