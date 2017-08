Cottbus empfängt Bautzen - Klappt der dritte Sieg im dritten Spiel?

04.08.17 | 19:46 Uhr

Als die Fans am Mittwoch den glänzenden Heimsieg über Chemie Leipzig feierten, blickte Trainer Claus-Dieter Wollitz auf das nächste Spiel: Am Samstag kommt Budissa Bautzen nach Cottbus. Da soll sein Team Platz eins in der Tabelle festigen. Von Andreas Friebel

Was könnte sein Team gegen Bautzen noch besser machen als am Mittwoch beim Sieg über Leipzig? Über die Antwort auf diese Frage musste der Cottbuser Trainer Claus- Dieter Wollitz etwas länger nachdenken. Normalerweise findet der Perfektionist immer mindestens eine Kleinigkeit, die es zu verbessern gilt. Doch aktuell ist da nichts, was kritisiert werden könnte. "Wir haben als Viertligist Fußball gespielt, der einfach nur phantastisch war. So ein Spiel habe ich von einem Regionalligisten in meiner Laufbahn noch nicht gesehen."



Die Zuschauer im Stadion auch nicht. Fast 20 Minuten dauerte es, bis die Spieler vom Rasen gelassen wurden. Immer wieder gab es "Spitzenreiter, Spitzenreiter"-Rufe der knapp 7.000 Anhänger. "Wir sind erst am zweiten Spieltag. Da zählt die Tabelle noch nicht. Natürlich ist es ein schönes Gefühl Erster zu sein. Aber es gibt noch Kleinigkeiten zu verbessern", meint Kapitän Marc Stein. Der Routinier spielt dabei auf die vielen Torchancen an, die trotz des klaren Sieges ausgelassen wurden.



"Jetzt sind wir wieder unberechenbar"

Wenn es tatsächlich noch etwas gegen Bautzen zu verbessern geben könnte, dann sicher das Nutzen der Tormöglichkeiten. Dabei haben die Lausitzer in dieser Saison offensiv deutlich zugelegt. Zum Vergleich: Im Vorjahr schoss Cottbus am siebten Spieltag das neunte Saisontor. Diesmal war es schon am zweiten Spieltag so weit. Ein Grund dafür ist eine veränderte taktische Ausrichtung. Statt mit einem Stürmer agiert Energie mit zwei Spitzen. An der Seite von Streli Mamba stürmt Benjamin Förster. "Diese Veränderung kommt uns natürlich entgegen. Letztes Jahr konnten sich immer beide Innenverteidiger auf den einen Stürmer konzentrieren. Jetzt sind wir wieder unberechenbar", sagt Benjamin Förster. Er hat bislang zwei Tore erzielt - Sturmkollege Mamba erzielte drei Treffer.



Die Startelf wird am Samstag wohl identisch sein

Und auch gegen Bautzen sollen wieder Tore fallen. "Ich habe das der Mannschaft vor Bautzen auf den Weg gegeben. Wenn wir diese Spielfreude vom Mittwoch und diese Power wieder auf den Platz bringen, hat kaum ein Gegner eine Chance", so Wollitz. Trotzdem warnt der Cottbus-Trainer auch, jetzt nicht zu leichtfertig zu werden. "Wir müssen trotzdem die Bodenhaftung behalten und dürfen Bautzen keinesfalls unterschätzen. Wenn es das gelingt, holen wir am Samstag die nächsten drei Punkte." Und das wohl mit identischer Startelf im Vergleich zum Leipzig-Spiel. "Nach einem 4:0 und 5:0 das Team zu verändern, macht keinen Sinn", sagt Wollitz. "Die Jungs haben einen Lauf - und davon profitieren wir alle."