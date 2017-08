Der gebürtige Berliner hatte sich nach Krebserkrankung und monatelanger Therapie wieder zurück auf den Platz gekämpft. Ärzte hatten Anfang 2015 einen bösartigen Tumor in seinem Lymphsystem (Hodgkin-Lymphom) entdeckt. Im Rahmen der Chemotherapie unterzog sich Köhler zahlreichen Behandlungen - und feierte im März 2016 beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sein Comeback.

Der Verein hatte nach Bekanntwerden von Köhlers Erkrankung seinen Vertrag spontan um ein Jahr bis Juni 2017 verlängert - eine Geste, die über die Grenzen Berlins hinaus für viele positive Reaktionen sorgte. Allerdings absolvierte Köhler in der vergangenen Saison kein Pflichtspiel mehr für die "Eisernen".

Auch eine Solidaritätsaktion der Mannschaft im Februar 2015 fand viel Beachtung, als die Unioner das Spiel gegen Bochum unterbrachen und Köhler mit einem Plakat "Eisern bleiben, Benny" unterstützten.

In seiner Karriere war Köhler auch für Hertha BSC, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Kaiserslautern aktiv. Am 2. September will er beim gemeinsamen Union-Abschiedsspiel von Torsten Mattuschka und Karim Benyamina dabei sein.