Dass die Vorbereitung auf die neue Saison an ihren Kräften zehrt, war den Füchsen Berlin am Freitagabend anzumerken - trotzdem hat der Handball-Bundesligist auch sein sechstes Testspiel gewonnen. Der Hauptstadtclub siegte beim Zweitligisten EHV Aue mit 37:30 (19:18). Torjäger Petar Nenadic war mit acht Toren bester Füchse-Schütze. Rechtsaußen Mattias Zachrisson steuerte sieben, Neuzugang Marko Kopljar sechs Treffer bei.

Leicht fiel es den Berlinern gegen den klassentieferen Verein aus Sachsen aber nicht. "Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und hatten etwas schwere Beine. Dadurch haben wir es verpasst den Gegner gleich in die Schranken zu weisen", sagte Neuzugang Erik Schmidt. "Dafür hat das Tempospiel ganz gut funktioniert und wir haben vor allem ab Mitte der zweiten Halbzeit die Konzentration hochgehalten."

Die Berliner starten am 3. September gegen die Eulen Ludwigshafen in die neue Bundesliga-Saison. Zuvor nehmen die Füchse vom 25. bis 28. August als Titelverteidiger an der Club-WM in Doha/Katar teil.