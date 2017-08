Hertha BSC hat das Pokalspiel in Rostock gewonnen, doch das Ergebnis geriet angesichts der Randale auf den Rängen zur Nebensache. Vertreter beider Vereine zeigten sich nach dem Skandalspiel ratlos, wie gewaltbereite Fans in den Griff zu bekommen sind.

Hertha siegt in 90+19

Im Hertha-Block mit rund 2.000 Berliner Anhängern wurden immer wieder Feuerwerkskörper und auch Raketen gezielt Richtung Rostocker Zuschauer gezündet. Die Hansa-Ultras setzen Hertha-Banner und Sitze in Brand. Schiedsrichter Robert Hartmann musste die Partie zweimal unterbrechen, einmal für zwei, dann sogar für 18 Minuten. Auch ein Spielabbruch wurde erwogen. "Es war schon nahe dran", sagte Hartmann nach dem Spiel.

"Das sind Handlungen, die niemand in einem Fußballstadion haben will. Deshalb wird es ein Thema sein, das Vereine, Verbände und die Fanlager in den nächsten Wochen beschäftigen wird", erklärte Hertha-Manager Michael Preetz.