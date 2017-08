Diskuswerfer Robert Harting hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London eine Medaille verpasst. Fünf Jahre nach seinem Olympiasieg an gleicher Stelle musste sich der Berliner am Samstagabend mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Der dreimalige Weltmeister leistete sich im Finale vier Fehlversuche und kam nicht über eine Weite von 65,10 Metern hinaus.



Gold sicherte sich Andrius Gudzius aus Litauen, der mit seiner Siegweite von 69,21 Metern nur zwei Zentimeter vor dem Schweden Daniel Stahl lag. Die Bronzemedaille ging an Mason Finley aus den USA.