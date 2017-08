Leichtathletik-WM in London

Ex-Weltmeister Robert Harting aus Berlin ist bei der Leichtathletik-WM in London souverän ins Diskus-Finale eingezogen. Der 32-Jährige warf in der Qualifikation am Freitagabend im ersten Versuch 65,32 Meter und übertraf damit die geforderte Weite von 64,50 Metern.

Mit einer Saisonbestleistung von 66,30 m liegt er derzeit auf Rang zehn in der Welt, trotz anhaltender Knieprobleme nach seinem Kreuzbandriss im Herbst 2014 rechnet sich Harting an der Themse Chancen aus.

Vor fünf Jahren war Harting in London Olympiasieger geworden. Sein Bruder

Christoph, Olympiasieger von 2016, war in der nationalen WM-Ausscheidung gescheitert und konnte sich den Diskus-Wettkampf nur von der Tribüne anschauen.