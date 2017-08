Trainingslager in der Steiermark

Hertha BSC hat sein Trainingslager mit dem zweiten Testspielsieg in der österreichischen Steiermark abgeschlossen. Der Berliner Fußball-Bundesligist setzte sich am Samstag in Kapfenberg im Duell mit Galatasaray Istanbul 2:1 (1:0) durch.

Nach dem frühen Führungstreffer durch Neuzugang Karim Rekik erzielte Ex-Bundesligaprofi Eren Derdiyok nach knapp einer Stunde den Ausgleich für den türkischen Spitzenclub. Kapitän Vedad Ibisevic sorgte mit seinem Tor in der 74. Minute für die Entscheidung. "Es war insgesamt ein guter Härtetest", sagte Hertha-Coach Pal Dardai. "Ich bin zufrieden. Wir haben uns nach dem 1:1 geschüttelt, das spricht für die Mannschaft. Am Ende haben wir verdient gewonnen." Drei Tage zuvor hatte Hertha den aserbaidschanischen Rekordmeister Neftchi Baku mit 4:0 bezwungen.