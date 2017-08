"Wir haben uns jedes Jahr weiterentwickelt. Im ersten Jahr stand die Rettung im Vordergrund mit Mittelfeld-Pressing und Kontern aus einer sicheren Defensive. Im zweiten Jahr waren Ballbesitz, Viererkette und Spielverlagerung die Prioritäten. Letztes Jahr haben wir variiert zwischen Dreier- und Viererkette. Und jetzt wollen wir auch durch die Mitte besser spielen. Dann sind wir komplett." Pal Dardai will seine Hertha unberechenbarer machen und er fordert mehr Torgefahr als in der letzten Saison. "Wir müssen torgefährlicher werden", fordert der Ungar. "Schade, dass Davie Selke nicht bei uns war. Die zwei Wochen wären wichtig gewesen für taktische Dinge." Vor allem für das Spiel durch die Mitte. Dafür wollte Dardai bevorzugt auch auf Ondrej Duda bauen. Der Slowake fehlte die komplette letzte Spielzeit aufgrund von Verletzungen.

Bei Sonnenschein und heißen Temperaturen arbeiteten die Berliner intensiv am Fuße des Dachsteingebirges. "Von der Mentalität her kann ich die Mannschaft nur loben: wie sie gemeinsam geschwitzt und zugehört hat", so Dardai. "Es war ein sehr gutes Trainingslager. Ich bin zufrieden mit dem Stand, auf dem wir sind." Doch die Hertha ist noch nicht so weit, wie es der Trainer gerne hätte. Mit Niklas Stark, Jordan Torunarigha, Davie Selke und den im Trainingslager verpflichteten Valentino Lazaro fehlen wichtige Bausteine verletzungsbedingt. Dabei wollte Pal Dardai dem Berliner Spiel eine neue Komponente verpassen.

Mehr als 54.000 Fans im Olympiastadion, Sommerfußballwetter und ein Traditionsverein zu Gast: Das Jubiläumsspiel zum 125. von Hertha BSC ließ sich am Samstag eigentlich gut an - die 90 Minuten gegen den FC Liverpool aber zeigten den Berlinern dann klar ihre Grenzen auf.

Das Transferfenster ist noch bis zum 31. August geöffnet. Bis dahin könnten auch Genki Haraguchi und Valentin Stocker die Hertha noch verlassen. Gut integriert zeigten sich in Schladming hingegen die mitgereisten Neuzugänge. "Bei Methew Leckie war es toll zu sehen, wie er trainiert und spielt. Es ist so, als ob er schon länger bei uns ist. Karim Rekik macht Riesenfortschritte – besonders beim Spielaufbau." Dazu erzielte Rekik im Test gegen Galatasaray einen Kopfballtreffer. Beide könnten zum Saisonstart in der Anfangsformation stehen.

"Erstmal ist es gut, dass er die Vorbereitung körperlich durchgehalten hat. Er ist ein guter, kreativer Spieler. Er spielt jetzt konzentrierter", so Dardai über den Nationalspieler. "Er muss in der Offensive aufpassen, seine Querpässe muss er vergessen. Da verlierst du schnell den Ball und dann hast du in der Bundesliga die Arschkarte." Bislang konnte Duda noch nicht restlos überzeugen, im Training leistete er sich viele Ballverluste, bei den Testspielen agierte er unauffällig. Doch Duda durfte wenigstens spielen. Sinan Kurt blieb als einziger der mitgereisten Hertha-Profis im Trainingslager ohne jede Testspielminute. "Ich bin mit Sinan unzufrieden, das weiß er auch selbst. Ich habe ein Problem, wenn man junge Spieler immer wieder motivieren muss." Drastische Worte vom Trainer, die eine weitere gemeinsame Zukunft unwahrscheinlich machen. "Wir müssen Sinan nicht zwingend abgeben, er muss nur seinen Arsch bewegen."

Ein Schwerpunkt in Schladming war auch das Spiel gegen den Ball. Dardai ließ immer wieder Pressingsituationen nach Ballverlusten üben. Das sah vor allem im Test gegen Baku (4:0) und in der ersten Halbzeit gegen Istanbul vielversprechend aus, auch wenn Hertha manchmal so hoch stand, dass man in der Verteidigung anfällig war, wenn das Pressing nicht funktionierte. Es braucht weitere Abstimmung. "Wir werden es sehen, Training ist Training. Jetzt bald beginnt unser Mini-Start mit Rostock und Stuttgart. Nach fünf, sechs Spielen sieht man es erst richtig, wie weit wir sind. Dann werden wir eventuell erste Konsequenzen ziehen", so Dardai.

Bei seinem Saisonziel will sich der Trainer noch nicht in die Karten schauen lassen. Nach der Rückkehr in die Hauptstadt will Dardai die komplette Mannschaft versammeln und über individuelle und mannschaftliche Ziele für die neue Spielzeit sprechen. Vielleicht weiß der Trainer aber selbst noch nicht, wohin der Weg mit Hertha BSC in der neuen Saison führt. Schladming hat gezeigt, dass Hertha durchaus vorbereitet ist. Doch es bleiben bis zum ersten Pflichtspiel, in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Hansa Rostock am 14. August, noch Zweifel - besonders wegen der Verletzten. Und dann ist da noch die Dreifachbelastung aus Meisterschaft, Pokal und Europa League, die eine neue Herausforderung in Pal Dardais vierter Spielzeit als Hertha Trainer darstellt.



Doch bislang hat der Trainer stets die richtigen Antworten gefunden, wie auch gegen Galatasaray Istanbul: Ein Erfolg, der nicht alle Fragen beantworten konnte, aber immerhin Selbstvertrauen bringt.