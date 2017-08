Porträt | Vladimir Darida - Wenn der Tscheche läuft, läuft's auch bei Hertha

03.08.17 | 11:06 Uhr

Er ist vielleicht Herthas wichtigster Spieler - und ein Schlüssel für eine erfolgreiche Saison. Sicher ist auf jeden Fall, dass niemand mehr läuft als Vladimir Darida - selbst unter der erbarmungslosen Sonne im österreichischen Trainingslager. Von Jakob Rüger

Die Sonne brennt erbarmungslos. Die Luft steht auf dem Fußballplatz in Schladming. Allein die Trainingsbeobachtung sorgt für Schweißperlen bei den mitgereisten Fans und Journalisten. Doch Pal Dardai kennt kein Erbarmen. Auch bei 35 Grad scheucht er seine Profis über den Platz. Bei einem sieht die Anstrengung wie immer kinderleicht aus: Vladimir Darida. Der Tscheche gehört schon seit Jahren zu den laufstärksten Spielern der Bundesliga. Darida scheint nie müde zu werden. Pal Dardai hat ihn deswegen sogar einmal scherzhaft als "Mutanten" bezeichnet.

Das Lebensmotto in die Haut gestochen

"Nein, das bin ich nicht" antwortet Darida lachend zu der Aussage seines Trainers. "Ich mag warmes Wetter, da fühle ich mich einfach wohl." Doch wie schafft er es, in der abgelaufenen Saison im Schnitt 12,76 Kilometer in jedem Spiel abzuspulen? Das würden ihn sehr viele Leute Fragen fragen: "Vielleicht genetisch, als Kind bin ich viel gelaufen. Ich ernähre mich auch glutenfrei". Das alles, so glaubt Darida, spiele sicherlich eine Rolle, aber so richtig erklären, könne er es nicht.

Vielleicht ist es sein besonderer Wille und seine Motivation, die ihn so stark macht. Ein Zeichen dafür findet sich an seinem rechten Handgelenk: ein unauffälliges Tattoo. Übersetzt steht dort: "Lebe als würdest du morgen sterben, kämpfe als würdest du immer leben." Es ist Daridas Lebensmotto. "Ich habe das Tattoo jetzt etwa vier Jahre genau dort wo ich es immer sehe", sagt der 26-Jährige. Der tschechische Nationalspieler ist Herthas Mittelfeldmotor. Der stotterte gerade in der abgelaufenen Rückrunde. Als Darida schwächelte, befand sich auch Hertha in einem Tief.

Positionswechsel für mehr Torgefahr?

Bei der Alten Dame wissen sie, wie wichtig Darida für das eigene Spiel ist. Auch andere Vereine sind auf den Dauerläufer längst aufmerksam geworden. Umso glücklicher waren sie bei Hertha, dass Darida im Juli seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat. "Ich bin bei Hertha sehr zufrieden, fühle mich wohl im Verein und in der Stadt Berlin. Ich habe keinen Grund, den Club zu wechseln", so Darida. Er sieht mit zwei starken Jahren und den jungen Spielern im Kader bei der Hertha eine gute Entwicklung. Hertha hat noch Potenzial.

Pal Dardai plant fest mit Darida. Allerdings will der Trainer den Tschechen von der 10er Position ins Defensive Mittelfeld ziehen. Dardai erhofft sich dadurch mehr Kreativität. "Es ist kein großer Unterschied zwischen den beiden Positionen. Als 6er bekomme ich häufiger den Ball. Der Weg zum Tor ist aber auch deutlich weiter." Darida darf gern etwas torgefährlicher werden. Sein Trainer wünscht sich mehr Gefahr aus der Distanz. Beim ersten Testspiel in Schladming hat das schon mal gut funktioniert. Beim 4:0 gegen Neftchi Baku aus Aserbaidschan erzielte Darida das 1:0 – per Distanzschuss als Sechser.

"Jeder ist selbst verantwortlich"

Sein Ziel für die neue Saison sei klar: "Mehr Tore machen und natürlich auch mehr Tore vorbereiten", sagt Darida selbstbewusst. Doch viel wichtiger sei ihm der Teamerfolg. Auf Hertha wartet eine Saison mit vielen Herausforderungen. "Unser Ziel ist klar, die obere Tabellenhälfte in der Bundesliga." Und natürlich wollen sie im Pokal auch mal ins Finale, aber "vor allem müssen wir mit der Europa League zurecht kommen", sagt Darida.

Die Dreifachbelastung ist ein großes Thema in der Saisonvorbereitung. Von Belastungssteuerung und Regeneration wird im Umfeld der Alten Dame viel gesprochen. "Jeder Spieler ist da in der eigenen Verantwortung", sagt Herthas Dauerläufer, damit die Kraft für die Spiele im Drei-Tages-Rhythmus reicht. Bei Vladimir Darida kann man sich aber nur schwer vorstellen, dass er müde wird. Egal ob bei Regen, Schnee oder unter der erbarmungslosen Sonne von Österreich.