Teamcheck | Hertha BSC - Aller guten Dinge sind Dreifachbelastung

14.08.17 | 06:00 Uhr

Herthas aktueller Sommer fing im Winter vor zwei Jahren an: Im Februar 2015 wurde Pal Cheftrainer und veränderte alles. Unter ihm hat sich das Team stetig weiterentwickelt. Der Lohn: Erstmals seit 2009 darf Hertha wieder in der Europa League ran. Von Jakob Rüger.



So lief die vergangene Saison: Hertha BSC war eine der Überraschungen in der abgelaufenen Saison. Nach dem Ausscheiden in der Qualifikation zur Europa League gegen den dänischen Klub Bröndby IF (1:0; 1:3) im Vorjahr reichte es diesmal für einen direkten Platz in der Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs. "Das war fast das Maximum", zeigte sich Trainer Dardai zufrieden: "Wir haben Platz sechs geholt, das ist einer besser als letztes Jahr." Grundlage war erneut eine starke Hinrunde. Hertha überzeugte als funktionierendes Kollektiv mit erstaunlicher Effektivität im Torabschluss. So bestimmten andere Themen die Schlagzeilen der Hauptstadtmedien. Zum Beispiel die bei den Fans umstrittene Werbekampagne mit dem Slogan "We try, we fail, we win" und die Pläne für ein eigenes Stadion.



Wer kommt, wer geht?

Türöffner für Herthas erbaulichen Transfersommer war der Abgang von Innenverteidiger John Anthony Brooks. Das Eigengewächs war der einzige Leistungsträger, der das Team verlassen hat. Für den US-Nationalspieler kassierten die Berliner dabei immerhin rund 20 Millionen Euro aus Wolfsburg. Und nur durch dieses Geld konnte Manager Michael Preetz neue Spieler verpflichten und den Kader verstärken.



Der Königseinkauf des Berliner Sommers und mit eben diesen Brooks-Millionen ist dabei ganz klar Davie Selke. Der U-21-Europameister hatte sich nach einem überzeugenden Gespräch mit Trainer Dardai für Berlin entschieden. "Mit ihm und Vedad Ibisevic haben wir jetzt zwei große und torgefährliche Angreifer. Davie ist jung, hungrig und macht auch 'mal verrückte Sachen vor dem Tor", sagt Dardai. Er ist begeistert. Die Vorbereitung hat der 8,5 Millionen Euro teure Stürmer wegen eines Knochenmarködems allerdings verpasst.

Torwarttalent Jonathan Klinsmann

Als Ersatz für den verkauften Innenverteidiger Brooks kam der Niederländer Karim Rekik von Olympique Marseille. Matthew Leckie soll auf dem Flügel für Geschwindigkeit sorgen. Beim FC Ingolstadt hatte sich der Australier als einer der schnellsten Spieler der Bundesliga hervorgetan.



Valentino Lazaro, ein Österreicher von RB Salzburg, wurde dann als bislang letzter Zugang nach langen Verhandlungen verpflichtet. Der 21-Jährige war ein Wunschkandidat von Pal Dardai: "Er ist ein Spieler, den wir brauchen. Er bereitet Tore vor und ist vielseitig einsetzbar. Er kann auf den Außenbahnen defensiv und offensiv sowie im Zentrum spielen." Der Trainer vergleicht Lazaro von der Spielweise mit Mitchell Weiser, der unter Dardai zu einem der wichtigsten Spieler der Hertha gereift ist.



Und das Torwarttrio komplettiert in der neuen Saison ein junger Mann mit prominentem Namen: Jonathan Klinsmann. Der 20-jährige Sohn des einstigen Nationalspielers und Bundestrainers Jürgen Klinsmann überzeugte beim Probetraining und will sich langfristig in der Bundesliga durchsetzen.

Hertha-Coach Pal Dardai

Trainer Pal Dardai ist der Schlüssel

Pal Dardai ist ein Mann klarer Worte, dafür schätzen ihn die Spieler und die Fans. So zählte er in der Vorbereitung nicht zum ersten Mal das schlampige Talent Sinan Kurt mit deutlichen Worten an: "Er soll endlich seinen Arsch bewegen!" Der so oft nette und freundliche Kumpeltyp Dardai kann eben auch anders. Er hat einen klaren Plan für das Spiel seiner Mannschaft und für deren Entwicklung. "Wir haben uns jedes Jahr etwas weitergebracht", so Dardai. "Im ersten Jahr stand Mittelfeld-Pressing und sicheres Stehen im Vordergrund. Im zweiten Jahr waren Ballbesitz, Viererkette und Spielverlagerung die Prioritäten. Letztes Jahr haben wir variiert zwischen Dreier- und Viererkette. Und jetzt wollen wir auch die Mitte besser bespielen." Es war ein Schwerpunkt in der Vorbereitung.

Mit der Dreifachbelastung aus Europa League, Bundesliga und DFB-Pokal wartet allerdings auch eine neue Herausforderung auf den Trainer. "Das wird interessant. Als Spieler kenne ich mich mit der Doppelbelastung Bundesliga und Europa League aus, als Trainer noch nicht. Das muss ich erst noch lernen. Ziel ist es, dass wir in beiden Wettbewerben erfolgreich spielen." Dabei helfen sollen auch die hochgelobten Talente. Dardai setzt konsequent auf den Nachwuchs, den er selbst vor seiner Zeit als Trainer der Profis trainierte. Geschenkt bekommen die Jungs bei ihm aber nichts. "Ich gebe jeden Tag 100 Prozent für Hertha, ich gebe für diesen Verein alles, was ich habe", sagt Herthas Trainer, "sollte das irgendwann nicht mehr genügen, dann soll man mir das sagen. So lange das nicht der Fall ist, mache ich mit meinem Team genauso weiter."

Nationalspieler Marvin Plattenhardt

Erwartungen an die neue Saison

So richtig kann man bei Hertha BSC die neue Saison nicht einschätzen. Im Zuge der letzten Europapokalteilnahme 2009 war das Team dann am Ende der Spielzeit aus der Bundesliga abgestiegen. Das aber dürfe sich diesmal nicht wiederholen. "Wir wollen beweisen, dass man trotz der Europa League eine gute Bundesligasaison spielen kann", fordert Michael Preetz. Mit dem Abstieg also will Hertha nichts zu tun haben. "Wir müssen hart arbeiten, aber ich hoffe, dass wir in Europa weit kommen und in der Liga wieder oben mitspielen", formuliert Confed-Cup-Gewinner Marvin Plattenhardt seine Saisonziele. Der tschechische Mittelfeldmotor Vladimir Darida sieht das ähnlich: "Wir wollen wieder in die obere Tabellenhälfte, mit der Abstiegszone wollen wir nichts zu tun haben." Ein einstelliger Tabellenplatz soll es idealerweise werden. Dafür muss Hertha mit der Dreifachbelastung zurechtkommen und es braucht sehr wahrscheinlich eine bessere Rückrunde als in den letzten beiden Jahren unter Dardai. Es wäre eine erneute Weiterentwicklung unter dem ehrgeizigen Trainer, der Hertha langfristig wieder dauerhaft im Europapokal etablieren möchte.