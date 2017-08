Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss weiter auf sein Gründungsschiff warten. Eine für diese Woche geplante Untersuchung der "Hertha" wurde von Seiten der Antragsteller verschoben, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt in Berlin am Dienstag mitteilte. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Bei der Prüfung soll festgestellt werden, ob das ca. 130 Jahre alte Schiff schwimmfähig ist.

Eigentlich sollte die "Hertha" bereits zum 125. Geburtstag des Vereins im Juli in Berlin anlegen. Stattdessen strandete das Schiff in Wustermark, etwa zehn Kilometer vor den Toren der Hauptstadt. Neben dem fehlenden "Schwimmfähigkeitsattest" für Berlin wiesen die Behörden darauf hin, dass auch noch keine Genehmigung für einen Liegeplatz in der Stadt vorliege.

Der Vereinslegende zufolge soll sich einer der Gründer von Hertha BSC im Jahr 1892 an eine Dampferfahrt auf besagtem Schiff erinnert und damit den Namen für den Klub gefunden haben. Zwei Hertha-Präsidiumsmitglieder hatten das Schiff 2016 gekauft und den Rücktransport nach Berlin organisiert.