Nach dem Auftaktsieg gegen den VfB Stuttgart - Hertha schnuppert Höhenluft

20.08.17 | 15:11 Uhr

Nach dem 2:0-Sieg gegen die Schwaben mussten die Hertha-Profis am Sonntag in die Höhenkammer. Höhenluft statt Berliner Luft, Trainer Dardai will es so. Die Fans werden ihre Stars in der neuen Saison nach den Spielen wohl kaum noch zu Gesicht bekommen.



Es ist ruhig am Sonntagvormittag auf dem Hertha-Trainingsgelände. Nur etwa zwanzig Fans haben sich zur besten Frühstückszeit eingefunden. Und zu sehen gibt es: fast nichts. Nur einige Ersatzspieler wie Fabian Lustenberger, Valentin Stocker, Genki Haraguchi und Niklas Stark drehen ihre Runden, ohne große Beachtung. Die Stammspieler, die am Samstag den 2:0-Sieg gegen Aufsteiger VfB Stuttgart eingefahren haben, dürfen derweil Höhenluft genießen. Regeneration in der vereinseigenen Höhenkammer. So war es nach dem DFB-Pokalsieg in Rostock und so soll es bleiben, wenn es nach Cheftrainer Pal Dardai geht. "Wenn sie die Schnauze voll haben von dieser kleinen Kammer, dann dürfen sie ab und zu raus. Aber meistens bleiben wir dort", sagt Dardai dem rbb.

"Hochjubeln können wir ihn, wenn er 12 Tore geschossen hat"

Der Saisonstart am Samstag verlief nach Dardais Empfinden trotz des Sieges eher holprig. Zwar bescheinigte er seiner Mannschaft eine gute Mentalität. "Aber nach dem 1:0 sind wir hektisch geworden, nach dem 2:0 überhektisch. Da müssen wir wieder dahin, wo wir im vergangenen Jahr waren: Da sind wir nach einer Führung ruhig geblieben", so Dardai.

Ein besonderes Lob vom Trainer bekam natürlich Matchwinner Mathew Lecki. Der junge Vater schoss in seinem ersten Bundesliga-Spiel für die Hertha gleich zwei Tore. Im Vorjahr hatte der Mittelfeld-Spieler beim FV Ingolstadt keinen einzigen Treffer erzielt. Abheben soll Lecki deshalb aber bitteschön nicht. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm, aber wir brauchen ihn nicht hochjubeln. Das können wir machen, wenn er 12 Tore geschossen hat", sagt Dardai.



"Er hat gestern seinen Reiz gehabt"

Auch Stamm-Keeper Thomas Kraft soll sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Er steht im U23-Team von Ante Covic gegen Wacker Nordhausen zwischen den Pfosten. Kraft soll helfen, den ersten Heimsieg einzufahren. Auch Niklas Stark war für einen Einsatz vorgesehen, doch Pal Dardai hat es sich in seinem Fall kurzfristig anders überlegt. "Er hat gestern seinen Reiz gehabt, hat sich richtig warm gelaufen und Zweikämpfe geführt. Deshalb wollen wir ihn heute nicht nochmal spielen lassen."

"Nicht umsonst haben wir Spezialisten"

Der Pflichtsieg gegen Stuttgart ist abgehackt, am kommenden Wochenende wartet ein ganz anderes Kalbiber auf Hertha - Borussia Dortmung. "Man hat gestern im Spiel gesehen, dass die Mannschaft unglaublich schnell kontert. Darauf müssen wir uns vorbereiten," sagt Dardai. Die Angreifer werden deshalb ab Dienstag wieder Extraschichten mit dem ehemaligen Nationalstürmer Andreas Thom absolvieren - Herthas neue Geheimwaffe. Denn Pal Dardai verbindet die neue Effektivität des Doppel-Torschützen Mathew Lecki mit dem "Zauberwort Andy Thom." Der ehemalige Nationalstürmer, der einst für den BFC Dynamo, Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow und Hertha 132 Tore erzielt hat, ist seit dieser Saison als Stürmer-Trainer verantwortlich für alle Hertha-Angreifer. "Nicht umsonst haben wir Spezialisten. Mit seiner Ausstrahlung hat er etwas mitgegeben, alles wunderbar." Mehr wollte Pal Dardai aber noch nicht verraten: "Was soll ich dann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Dortmund erzählen? Jetzt wollen wir erstmal die freien Tage genießen und ein bisschen Fußball beobachten. Dann komme ich am Dienstag wieder."