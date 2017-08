Am Montag muss Hertha BSC in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Hansa Rostock antreten – für die Berliner ist es der Auftakt in die neue Saison. In der Vorbereitung haben allerdings nicht alle Spieler überzeugt, einige könnten den Verein sogar noch verlassen. Von Jakob Rüger