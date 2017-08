Locker und entspannt wirkte Pal Dardai auf der Pressekonferenz am Donnerstag, die Vorfreude auf das erste Heimspiel stand ihm ins Gesicht geschrieben. Immer wieder Schmunzeln. Mit einem guten Gefühl geht der Hertha-Trainer in das Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr im Olympiastadion): "Die Jungs haben viel Energie aufgenommen. Es war die beste Vorbereitung in den zweieinhalb Jahren, in denen ich hier Cheftrainer bin."