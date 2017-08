Am Sonntag steht auf der Galopprennbahn Hoppegarten der Saisonhöhepunkt an: der 127. Große Preis von Berlin. Das Hauptrennen am Sonntag ist mit 175.000 Euro dotiert, die Pferde des Scheichs Mohammed Al Maktoum reisen mit dem Privatjet an. Der Herrscher von Dubai schickt mit Hawkbilly und Racing History gleich zwei Hengste nach Hoppegarten.