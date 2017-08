Es scheint so, als würden momentan nur die eigenen beiden Kinder abschalten, wenn die Mama über den Bildschirm flimmert. Das hat Jessy Wellmer über ihren Nachwuchs zumindest einmal so erzählt. Die geborene Mecklenburgerin ist auf dem Weg nach oben. Ach was - mit ihrem neuen Job ist sie dort schon angekommen.

Die 37-Jährige ist derzeit eine vielgefragte Frau. Studiogespräche in TV und Hörfunk hier, Presse- Konferenzen und Termine da. Und ganz nebenbei moderiert sie auch noch die neuen Sportsendungen im rbb. Nun also der ganz große Wurf: Sie ersetzt Reinhold Beckmann und moderiert ab dieser Saison die ARD-Sportschau am Samstag. Bei einem bevorstehenden Raketenstart würde man sagen: T minus elf Tage. Dann wird es ernst. Am 19. August geht sie das erste Mal auf in neuer Position Sendung.