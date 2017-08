Leichtathletik-WM in London

Mit einer Weite von 61,70 Metern ist die Diskus-Werferin Julia Harting bei der Leichtathletik-WM in London ins Zwölfer-Finale eingezogen. Die Qualifikation entwickelte sich für die 27-jährige Berlinerin zu einer echten Hängepartie. Die geforderte Weite von 62,50 Meter, die für die direkte Teilnahme am Finale berechtigt hätte, verpasste die Ehefrau von Olympiasieger Robert Harting. Als Elfte rutschte sie dann aber doch noch knapp in die Endrunde.

"Der dritte Wurf ging an die Stange und ist erst dann richtig geflogen. Das hat mich geärgert. Der wäre bestimmt auf 64 Meter gewesen", meinte Julia Harting nach den Würfen.