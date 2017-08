Kurzbahn-Weltcup in Berlin

Die Schwimm-WM in Budapest liegt nur wenige Tage zurück, da tummelt sich die Weltelite schon wieder zum Kurzbahn-Weltcup in Prenzlauer Berg. Ein Ausnahmetalent sticht dabei besonders heraus.

Ausnahmeschwimmerin. Weltmeisterin. Olympiasiegerin. Weltrekordlerin. Die Ungarin Katinka Hosszu hat am Montag in Berlin-Prenzlauer Berg ein weiteres Mal eindrucksvoll ihre Extraklasse unter Beweis gestellt. Ihrem 400-m-Lagen-Triumph vom Sonntag ließ sie drei weitere Siege folgen: 100 m Lagen, 200 m Rücken und 100 m Schmetterling. Die 100 m Lagen schwamm sie in 56:51 Sekunden - Weltrekord. Fast spielerisch entzauberte sie die Konkurrenz.



Einen weiteren Weltrekord konnten die Zuschauer in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark bejubeln. Die niederländische London-Olympiasiegerin Ranomi Kromowidjojo gewann über 50 m Freistil, in 22,93 Sekunden blieb sie deutlich unter der bisherigen Bestmarke.