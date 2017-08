Fußball-Bundesligist Hertha BSC tritt am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock an. Herthas Trainer Pal Dardai will den Drittligisten nicht unterschätzen, doch alle sind sich einig: Die Partie soll der erste Schritt auf dem Weg zu etwas ganz Großem werden. Von Lisa Surkamp