Lisa Unruh - Lisa wer? Vor dem 11. August vorigen Jahres kannte die 28-jährige Bogenschützin aus Berlin-Hellersdorf in Deutschland so gut wie niemand. Doch seit ihrem silbernen Olympia-Triumph von Rio de Janeiro hat sich dies grundlegend geändert.

7,5 Millionen Zuschauer verfolgten ihren Finalwettkampf im Fernsehen. Und in der deutschen Hauptstadt war man so begeistert, dass Lisa Unruh zu "Berlins Sportlerin des Jahres 2016" gewählt wurde. Seit Dienstag und bis zum Wochenende hat man nun in ihrer Heimatstadt Gelegenheit, der Silbermedaillengewinnerin von Rio beim Schießen mit Pfeil und Bogen live zuzusehen, denn Berlin ist Austragungsort des 4. Weltcups im Bogenschießen. Mehr als 300 Sportler aus 40 Nationen sind angereist, um mit dem olympischen Recurve- und dem nichtolympischen Compoundbogen eine maximale Trefferquote zu erzielen. Die jeweils besten sieben Schützen qualifizieren sich für das abschließende Weltcup-Finale, das Anfang September in Rom stattfindet – und Lisa Unruh möchte natürlich dabei sein. Erst kürzlich holte sich die 29-jährige Berlinerin auch den Titel bei den World Games in Breslau, so dass man nur bewundernd sagen kann: Lisa hat den Bogen raus.