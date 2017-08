Es war der 11. August 2016 in Rio de Janeiro. Es ging um Olympia-Gold. Lisa Unruh im direkten Duell mit der Südkoreanerin Chang Hye-jin. Nach einem sensationellen Wettkampf war die Berlinerin überraschend ins Finale eingezogen. Damals verlor sie klar mit 2:6 gegen die Südkoreanerin - die Silbermedaille war dennoch ein großer Erfolg: "Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Das ist der größte Moment in meinem Leben", sagte die 29-Jährige damals.

Lisa Unruh - Lisa wer? Vor dem 11. August vorigen Jahres kannte die 29-jährige Bogenschützin aus Berlin-Hellersdorf in Deutschland so gut wie niemand. Doch seit ihrem silbernen Olympia-Triumph von Rio de Janeiro hat sich dies grundlegend geändert. Von Stefan Frase

Am Wochenende geht es am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg um die Medaillen. Das Finale ist ebenfalls fest in koreanischer Hand. Die jeweils besten sieben Schützen qualifizieren sich für das abschließende Weltcup-Finale in Rom.



Im Teamwettbewerb ist das Deutsche Damen-Trio, mit Lisa Unruh, ebenfalls im Viertelfinale an Mexiko gescheitert.