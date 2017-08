Traumhafter Einstand für Australier - Neuzugang Leckie schießt Hertha zum Sieg gegen Stuttgart

Er kam, sah und traf gleich doppelt: Herthas Neuzugang Mathew Leckie hat seinen Arbeitgeber zum Sieg gegen Stuttgart geschossen. Die Berliner holten damit einen verdienten Dreier zum Bundesliga-Auftakt. Trainer Dardai war nicht glücklich.

Neuzugang Mathew Leckie hat Hertha BSC einen perfekten Saisonstart beschert. Dank eines Doppelpacks des Australiers (46., 62.) gewannen die Berliner zum Auftakt der Bundesligasaison gegen Aufsteiger VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0). Der Europa-League-Teilnehmer tat sich gegen den Zweitligameister in der ersten Halbzeit schwer, Leckies Treffer 30 Sekunden nach dem Wiederanpiff brachte Hertha aber auf die Siegerstraße. In der 62. Minute legte der für drei Millionen Euro vom FC Ingolstadt gewechselte Flügelspieler mit seinem zweiten Treffer nach. Trainer Pal Dardai zeigte sich nach dem Spiel nicht zufrieden: "Ich habe nach dem 2:0 kein Selbstvertrauen gesehen." Zudem "haben wir Stuttgart zu viele Torchancen geschenkt. Wenn sie die machen, würden wir hier stehen und dumm gucken." Er mahnte seine Spieler an, daraus zu lernen. "Das reicht nicht."



Mehr Ballbesitz, wenig Ertrag

Von Beginn an waren beiden Mannschaften die fehlende Spielpraxis und die Angst vor einem Fehlstart deutlich anzumerken und so verstrich die erste Halbzeit ohne echte Torchance. Hertha erarbeitete sich zwar mehr Ballbesitz, doch gefährlich vor das gegnerische Tor kamen die Berliner nicht. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit: Bei einem Einwurf schlief die Stuttgarter Defensive, Hertha-Kapitän Ibisevic verlängerte per Kopf in den Lauf von Leckie, der den Ball mit links ins Tor schoss. Später war es erneut Leckie, der die Hausherren mit einem Tor nach einem Eckball aus einer lethargischen Phase riss. Die Stuttgarter gaben nicht auf und kamen in der 74. Minute zu einem Pfostentreffer durch Takuma Asano.

Probleme mit dem neuen Videobeweis

Der neu eingeführte Videobeweis spielte auch im Olympiastadion eine Rolle: Kurz vor Ende der Partie ließ der Schiedsrichter überprüfen, ob das Foul eines Herthaners zu einem Elfmeter führt. Doch nach wenigen Sekunden stand fest: Das Foul fand außerhalb des Strafraums statt. Doch deutschlandweit gab es Probleme mit der Technik. In drei Bundesliga-Stadien war die Möglichkeit des Videobeweises zeitweise oder sogar ganz entfallen. Aufgrund massiver technischer Probleme des Dienstleisters Hawkeye komme bei den Partien TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen und Hertha BSC gegen VfB Stuttgart der Video-Assistent erst seit der zweiten Halbzeit zum Einsatz, teilte die Deutsche Fußball Liga am Samstagnachmittag während des ersten Bundesliga-Spieltages mit. Bei der Partie Hamburger SV gegen FC Augsburg fiel das technische Hilfsmittel ganz aus. Bei all diesen Partien sowie den beiden weiteren Spielen VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und Mainz gegen Hannover könne "bei Abseits-Entscheidungen keine kalibrierte Linie erstellt werden", hieß es in der Mitteilung weiter.

Sendung: rbb aktuell, 19.08.2017, 21:45 Uhr

Zahlen zum Spiel

Berlin: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Darida (88. Torunarigha) - Leckie, Kalou (76. Haraguchi) - Esswein (68. Niklas Stark), Ibisevic. - Trainer: Dardai Stuttgart: Zieler - Matthias Zimmermann (67. Badstuber), Pavard, Kaminski, Ailton (62. Aogo) - Mangala, Gentner - Asano, Brekalo - Akolo (75. Donis), Terodde. - Trainer: Wolf Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Tore: 1:0 Leckie (46.), 2:0 Leckie (62.)

Zuschauer: 44.751

Gelbe Karten: Weiser, Haraguchi - Brekalo Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 9:8

Ecken: 5:1

Ballbesitz: 53:47 Prozent

Zweikämpfe: 78:77